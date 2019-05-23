الإمارات توقع مذكرة تفاهم مع المنظمة العربية بشأن التنظيم المشترك لجائزة التميز الحكومي العربي

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية بشأن التنظيم المشترك بين الجانبين لجائزة التميز الحكومي العربي التي أطلقت اليوم بمقر الجامعة العربية،تحت رعاية محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وبحضور من الجانب الاماراتي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل،عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة الدولة للسعادة،والمهندس جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية،ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية،

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وسليمان بن عبد الله الحمدان وزير الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية،ورئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية.

وقع المذكرة عن الامارات عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة الدولة للسعادة، وعن المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة.

وجائزة التميز الحكومي العربي مفتوح باب المشاركة بها لمختلف الجهات الحكومية في الوطن العربي باستثناء تلك التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة لضمان الشفافية والحياد في تقييم المشاركات حسب ما ورد في تعميم إعلامي وزعه الوفد الإماراتي المشارك في تنظيم احتفالية إطلاق الجائزة.