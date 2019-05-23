كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محكمة روسية تؤيد قرار إدانة دتماركي من شهود يهوه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة في روسيا، بأنه يتعين على شاهد يهوه الدنماركي البقاء في السجن لمدة ست سنوات.

ورفضت المحكمة في غرب روسيا، اليوم الخميس، استئناف دينيس كريستنسن ضد الحكم الصادر في فبراير والذي وجده مذنبًا بالمشاركة في أنشطة منظمة متطرفة.

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وحسبما أوردت شبكة "فوكس نيوز"، وصفت منظمة العفو الدولية هذا الحكم بأنه: "إهانة لحقوق حرية الدين وحرية تكوين الجمعيات".

واستخدمت روسيا في السنوات الأخيرة قوانين التطرف التي صيغت بطريقة غامضة لملاحقة المنشقين ونشطاء المعارضة والأقليات الدينية الأخيرة، وحظرت روسيا رسميًا شهود يهوه في العام 2017 وأعلنت أن الجماعة الدينية منظمة متطرفة.

يواجه نحو200 من شهود يهوه تهمًا جنائية، من بينهم 28 شخصًا رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة وتحت الإقامة الجبرية.