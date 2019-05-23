كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إطلاق أول جائزة عربية للتميز الحكومي برعاية محمد بن راشد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت بمقر جامعة الدول العربية اليوم الخميس، فعاليات إطلاق جائزة "التميز الحكومي العربي"، التي تعد أول جائرة عربية للتميز الحكومي، وذلك برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وتنظم فعاليات إطلاق الجائزة المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالشراكة مع الإمارات.

وتهدف الجائزة إلى نشر ثقافة الجودة وتميز الأداء وتشجيع المؤسسات الحكومية على الارتقاء بأدائها وتحسين وتجويد خدماتها ومنتجاتها، والتعريف بمعايير الجودة والتميز العالمية والتدريب عليها.

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كما تهدف إلى وضع آليات لتقييم وقياس الإبداع والتميز وفقاً للمعايير العالمية في مجالات الإدارة المختلفة، وإبراز المبادرات والتجارب والممارسات الإدارية المتميزة وتقديرها والتعريف بها ونشرها وتعميمها في البلاد العربية، لتكون بمثابة مقارنات مرجعية عربية يمكن الاقتداء بها على طريق التطوير والتحسين، وتكريم الجهات والمؤسسات الحكومية (على المستوى المؤسسي والوحدات التنظيمية الداخلية والمشاريع والمبادرات وفرق العمل والأفراد) لإنجازاتها وأدائها المتميز في مجال الإدارة العامة.

وتشمل الاحتفالية كلمة للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، وعبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل بالإمارات.

كما سيتم توقيع مذكرة تفاهم بين المنظمة ووزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل بالإمارات، يعقبه مؤتمر صحفي سيتحدث فيه عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل والدكتور ناصر القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية.

ويشهد الاحتفالية وزير الخدمة المدنية السعودي سليمان عبدالله الحمدان، والعديد من الشخصيات العامة والسفراء العرب.