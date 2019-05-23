كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طائرات دون طيار تستهدف محطة توليد الكهرباء في حماة السورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الطائرات المسيرة التابعة للإرهابيين قامت باستهداف محطة توليد الكهرباء في حماة السورية بخمس قذائف ولا توجد إصابات.

وفقا للتقرير الصادر عن وزارة الدفاع الروسية، فإن قوات الحكومة السورية، المدعومة من قبل القوات الجوية الروسية، تواصل صد الهجمات التي يشنها إرهابيو "جبهة النصرة" (المحظور في روسيا) وفي المناطق الجنوبية من منطقة التصعيد إدلب.

وقال التقرير: "قصفت طائرتان من دون طيار تابعتان للإرهابيين محطة كهرباء زارة الواقعة شمال غرب مدينة حماة، حيث ألقيت خمس قنابل على مبنى محطة توليد الكهرباء".

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وأشارت وزارة الدفاع إلى أن محطة توليد الكهرباء قد تعرضت لأضرار طفيفة، ولم تقع إصابات أو جرحى، وتم إسقاط إحدى الطائرات المسيرة من قبل القوات الجوية السورية.

يذكر أن بقايا تنظيم "جبهة النصرة" (الإرهابي المحظور في روسيا) تتمركز في منطقة إدلب، والتي يوجه متشددوها ضربات استفزازية ضد المناطق المجاورة ويهددون قاعدة "حميميم" العسكرية الروسية.