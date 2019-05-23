كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صربيا: وفاة مهاجران بعد العثور عليهما مختبئين في صهريج شاحنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصربية، أن اثنين من المهاجرين قد لقيا حتفهما، وأن اثنين آخرين في حالة خطيرة بعد الاختباء في صهريج شاحنة في محاولة للوصول إلى أوروبا الغربية.

وقال المركز السريري في فويفودينا، اليوم الخميس، إن المهاجرين يعانون من ارتفاع الحرارة ونقص الأكسجين، وأن أحدهم توفي يوم الأربعاء وتوفي الآخر خلال الليل، وأن الاثنان الآخران في العناية المركزة.

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ومن جانبها، قالت الشرطة، إن اثنين على الأقل من المهاجرين من أفغانستان.

تم اكتشاف الواقعة قبل يومين في شمال صربيا عندما فتح سائق الشاحنة الخزان للغسيل ورآهم يتظاهرون بفقدان الوعي.

يتنقل الآلاف من المهاجرين الفارين من الحرب والفقر عبر البلقان في محاولة للوصول إلى الدول الغنية في الغرب.