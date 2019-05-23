كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موسكو: سياسة أمريكا الجديدة في القطب الشمالي هي تحويل المنطقة لساحة حرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال ممثل روسيا لدى مجلس القطب الشمالي، نيكولاي كورشونوف، اليوم الخميس، إن السياسة الأمريكية الجديدة في منطقة القطب الشمالي تهدف إلى تحويل المنطقة إلى "ساحة حرب".

وأضاف "كورشونوف"، في معرض حديثه عن الاتهامات الأخيرة ضد "السلوك العدواني" لروسيا في القطب الشمالي، أن مثل هذه التصريحات سخيفة ولا أساس لها من الصحة.

وأوضح "كورشونوف"، أنه ليس من قبيل الصدفة أن واشنطن تركز على الأساليب العسكرية وزيادة الإنفاق العسكري في القطب الشمالي، مشيرة إلى أنها تقوض الثقة والتعاون متعدد الأطراف في المنطقة.

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وأشار المسؤول، إلى أن موسكو تفضل تطوير شراكة دولية حتى يمكن لمنطقة القطب الشمالي أن تظل سلمية.

وتابع الدبلوماسي، أن روسيا تتبع سياسة منفتحة ومتسقة في المنطقة، تستند إلى قواعد القانون الدولي، مع أجندة واسعة للتعاون الدولي من أجل مصلحة التنمية المستدامة، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وقد قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، يوم الأربعاء، إن واشنطن تتطلع إلى وجود مستمر على مدار السنة في مناطق القطب الشمالي بمجرد تشغيل كاسحات الجليد القطبية الجديدة.