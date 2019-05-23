كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محكمة تايلاندية تمنع سياسي مناهض للحكم العسكري من الانضمام إلى البرلمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منعت محكمة تايلندية زعيم حزب سياسي جديد مناهض للحكم العسكري من شغل مقعده في البرلمان بينما تحدد ما إذا كان قد انتهك قواعد الانتخابات.

وقبلت المحكمة الدستورية، اليوم الخميس، قضية ضد زعيم حزب المستقبل إلى الأمام، ثاناثورن جوانغرون روانجكيت، المتهم بخرق القانون الانتخابي بحيازته أسهم في شركة إعلامية. منعته من شغل مقعده في هذه الأثناء.

وكما أوردت شبكة "فوكس نيوز"، نفى "ثاناثورن" هذه الاتهامات.

ومن المرجح أن يزيد حكم اليوم، من التوترات السياسية في تايلاند، التي شهدت استيلاء الجيش على السلطة من الحكومات المنتخبة مرتين خلال السنوات الـ 13 الماضية، وتصدر المحاكم بانتظام الأحكام التي يصفها النقاد بأنها متحيزة.