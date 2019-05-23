سلمة رشيد تنشر صورتها مع صور الأشعة لجنينها

شاركت الفنانة المغربية، سلمى رشيد، أمس الأربعاء، أولى صورها، وهي حامل، بعدما كشفت ذلك، في تظاهرة شاركت فيها، وظهرت ببطن بارز.

ونشرت سلمى رشيد على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، صورة تمسك ببطنها، وبيدها الأخرى صور لفحص الأشعة، وعلقت عليها: “غنولي ماما الحمد لله الحملي على خير ويحفظ جنيني حبيت نشارككم معايا فرحتي لا تنسوني من دعائكم”.

وستصبح سلمى رشيد أما بعد أن ارتبطت، قبل حوالي سنتين، بزوجها حسن، الذي لم يظهر إلى حدود الساعة معها في صورة نشرتها هي، وتعرف الجمهور على ملامحه بعد مدة طويلة من زواجهما عبر صور مسربة له، علما أنه أصبح مدير أعمالها، حاليا.