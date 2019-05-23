"جيمس بوند" يجري عملية بكاحله.. هل سيتوقف عن العمل؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن منتجون سلسة أفلام "جيمس بوند" أن الممثل، دانيال كريج، الذي يلعب شخصية جيمس بوند سيخضع لجراحة في الكاحل، بعد أن أصيب أثناء تصوير أحدث أفلام سلسلة الجاسوسية، لكن الفيلم سيصدر في موعده في نيسان/ أبريل 2020.

وكتب حساب سلسلة أفلام جيمس بوند الرسمي في تغريدة على "تويتر"، أن الجراحة بسيطة وأن كريج أصيب أثناء التصوير في جاميكا.

وأضافت التغريدة "سيستمر الإنتاج بينما يتعافى كريج لمدة أسبوعين بعد العملية. ما زال موعد إصدار الفيلم في أبريل 2020".

Advertisements

والفيلم الذي لم يحدد اسمه بعد سيكون خامس فيلم يقدم فيه كريج شخصية العميل البريطاني.

وأفادت وسائل إعلام أن كريج (51 عاما) انزلق وتعرض لإصابة في موقع التصوير، الأسبوع الماضي، أثناء تصوير مشاهد حركة.

وقد حققت سلسلة الجاسوسية التي تنتجها شركة "مترو غولدن ماير"، أحد أكبر العائدات في صناعة السينما، إذ حقق فيلم "سبكتر" للمخرج سام منديز، الذي صدر في 2015 عائدات عالمية بلغت 880 مليون دولار، بينما حقق فيلم "سكاي فول" في 2012، والذي أخرجه منديز أيضا، أكثر من مليار دولار عالميا.