مصر: قتلى وحرائق بسبب موجة الحر الشديد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي 3 أشخاص حتفهم بمصر جراء نشوب حريق بأحد المصانع، فيما اشتعلت حرائق في عدة أماكن أخرى اليوم، الخميس، بسبب موجة حر استثنائية التي تجتاح المنطقة.

ووفق وسائل إعلام محلي، بينها صحيفة "الأهرام"، اليوم، لقي 3 أشخاص مصرعهم، إثر نشوب حريق هائل بمصنع لإنتاج للمواد البلاستيكية بمحافظة المنوفية، دلتا النيل شمال مصر، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإجراء عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مجددا.

فيما اندلع حريق كبير في أحد المراكز التجارية في شرم الشيخ بسبب ارتفاع شديد في درجات الحرارة، دون وقوع إصابات بشرية.

وحسب المصدر ذاته، تم الدفع بـ 10 سيارات من قوات الدفاع المدني والإطفاء للسيطرة علي الحريق الذي طال عدة محال تجارية، فيما تجري النيابة المصرية التحقيق في الواقعة وحصر الخسائر المادية.

وعلى صعيد مواز، انفجر خزان الوقود بحافلة نقل ثقيل بمحافظة الشرقية، شمال مصر، كما نشب حريق آخر بحافلة نقل جماعي للركاب أثناء سيرها في أحد أحياء شرقي القاهرة، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

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كما تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد حريق نشب داخل عقار سكني، جنوبي القاهرة، إذ تبين من المعاينة الأولية اندلاعه بسبب ماس كهربائي لارتفاع درجات الحرارة، وفق إعلام محلي.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية بمصر، قررت محافظة سوهاج، جنوبي مصر، رفع درجة الاستعدادات للقصوى في جميع المستشفيات والمراكز الحكومية، لمواجهة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

والأربعاء، أعلنت وزارة التعليم المصرية، تأجيل اختبارات طلابية، كانت مقررة لها اليوم الخميس، بسبب موجة حارة تشهدها البلاد.

وتشهد مصر موجة حارة استثنائية اعتبارا من الأربعاء، وتشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية بمصر إلى استمرارها حتى الجمعة، بدرجات حرارة تجاوزت 45 درجة مئوية.