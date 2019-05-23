وقال البنك في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه انه "مستمر بتزويد المصارف كافة بالفئات الصغيرة من العملة العراقية". وأضاف المصرف أن "تزويد هذه العملة تتم عن طريق سحب المبالغ من الارصدة الخاصة بالمصارف الموجودة في البنك المركزي".



يذكر ان البنك المركزي العراقي طبع كميات كبيرة من العملات النقدية الصغيرة خلال الفترة الماضية بعد ان تُلف معظمها ورفض الكثير من المواطنين التعامل بها. يذكر ان البنك المركزي العراقي طبع كميات كبيرة من العملات النقدية الصغيرة خلال الفترة الماضية بعد ان تُلف معظمها ورفض الكثير من المواطنين التعامل بها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البنك المركزي يؤكد استمرار تزويد المصارف بالفئات الصغيرة من العملة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.