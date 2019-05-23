

وكانت وكالة "بلومبرغ" الامريكية نقلت، اليوم الخميس، عن هيئة الاتصالات والإعلام اعلانها، الغاء شركة "أورانج" الفرنسية من حصة تقدر بملايين الدولارات في شركة "كورك" للاتصالات، وحولتها لمستثمرين محليين".

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كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. الاعلام والاتصالات تنفي اصدار امر اداري بشأن شركة أورانج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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