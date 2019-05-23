بالوثائق.. تواقيع برلمانية لتعديل قانون نقابة الاكاديميين العراقيين

قدم النائب عن كتلة النهج الوطني جمال المحمداوي، الخميس، مقترحا نيابيا لتعديل قانون نقابة الاكاديميين العراقيين رقم 61 لسنة 2017، تضمن إضافة أو تعديل فقرتين الى القانون، مبينا ان مقترح التعديل الذي قدمه الى رئاسة مجلس النواب تم بعد جمع تواقيع 55 نائبا على مقترح تعديل القانون.

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