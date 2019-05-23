وذكر مسؤول تونسي بوزارة الشؤون الدينية في نابل، ،أن الواقعة حصلت "سهوًا وليس تعمدًا "، معتبرًا أن الخطأ وارد، في وقت شهدت فيه المنطقة حالة احتقان في صفوف السكان، الذين طالبوا بتغيير المؤذن وحملوا المسؤولية للمشرفين على المسجد.
من جانبه، أفاد مصدر من دار الإفتاء في تونس بتصريح صحفي، أنه من المستحب قضاء يوم آخر لمن أفطر تبعًا لهذا الخطأ بعد خروج شهر رمضان.
كانت هذه تفاصيل خبر بـ 7 دقائق... مؤذن يتسبب في إفطار الصائمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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