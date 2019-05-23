صحف بريطانية عن تزايد الضغط على ماي: نهاية الطريق

أطلقت الصحف البريطانية سهام انتقادها ضد تيريزا ماي، ورسمت صفحاتها الأولى، الخميس، صورة قاتمة لرئيسة الوزراء "المحاصرة ودامعة العينين" داخل مقر إقامتها في 10 دوانينج ستريت.



ونشرت عدة صحف صورة لتيريزا ماي في الجزء الخلفي من سيارتها: "تنظر بعينين مغرورقتين بالدموع" من النافذة

"ميرور": دموع في المقعد الخلفي 2

أشارت الصحيفة إلى أن عودة ماي في سياراتها إلى "10 دوانينج ستريت" الليلة الماضية كان "مشهدا يذكر برحيل مارجريت ثاتشر"، وللتأكد من أن القراء ربطوا بين الحدثين، قامت بطباعة صورة مصغرة لصفحتها الأولى في ذلك اليوم في عام 1990 (بعنوان رئيسي: "دموع في المقعد الخلفي")، بينما كان عنوانها الماكر اليوم: "دموع في المقعد الخلفي 2".

"ذا صن": "دموع ريزا"

ونشرت "ذا صن" نفس الصورة، وأطلقت على رئيسة الوزراء "تيريزا الدامعة"، ووصفتها بأنها "غائمة العينين"، و"معزولة ومختبئة في رقم 10"، وقالت إنها "من المقرر أن تلحق إخفاق بريكست".

"الجارديان": "محاصرة داخل رقم 10 ماي تتشبث بالسلطة"

نشرت الصحيفة صورة تبدو فيها ماي أكثر سعادة، بعنوان "محاصرة داخل رقم 10، ماي تتشبث بالسلطة"، وقالت إن "تيريزا ماي تواجه الخيار الصعب بالاستقالة أو طردها من داوننج ستريت من قبل حزبها".

"ديلي إكسبريس": إلى أي مدى ستتحمل؟

أما صحيفة "ديلي إكسبريس"، التي وصفت رئيسة الوزراء بأنها "محاصرة وغائمة العينين"، فتساءلت بحزن: "كم يمكنها التحمل أكثر"، مؤكدة أن "المواجهة النهائية" وشيكة.

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"ديلي تلجراف": ماي محاصرة بعد استقالة ليدسوم وثورة حكومتها

لخصت صحيفة "تلجراف" الوضع، بالقول إن "ماي محاصرة في رقم 10 بعد استقالة (الوزيرة البريطانية لشؤون البرلمان أندريا) ليدسوم وثورة حكومتها".

وأضافت الصحيفة في مقال قاس على الصفحة الأولى أن تيريزا ماي "الهشة والمنتهية"، "رئيسة الوزراء المثيرة للشفقة ألصقت نفسها بداونينج ستريت"، وأنها "ساكنة بدون وجه حق في رقم 10"، معتبرة أن "افتقار السيدة ماي للكرامة أمر استثنائي للغاية"، وإذا كانت "السلطة" تفسد أخلاقياً، فإن "الإرث" يُفسد عقلياً. والمرأة التي كانت تطمح إلى هذا المنصب منذ أن كانت فتاة، جُنت بحجم إخفاقاتها".

"التايمز": ماي تستعد للاستقالة بعد تمرد الحكومة

"التايمز" كان لديها تفسير للأحداث أكثر إحسانا لرئيسة الوزراء، بعنوان "ماي تستعد للاستقالة بعد تمرد الحكومة". وقالت إن سبب الفوضى هو نواب حزب المحافظين، الذين اتهمتهم ماي المتحدّية "بالتردد"، لافتة إلى حقيقة أن ليدسوم هي "الوزيرة السادسة والثلاثين التي تستقيل" في عهد ماي.

"فاينانشيال تايمز": رئاسة وزراء ماي في الأيام الأخيرة بعد ثورة مجلس الوزراء على بريكست

فالت "فايننشال تايمز"، في عنوانها الرئيسي إن "رئاسة وزراء ماي تدخل الأيام الأخيرة مع تمرد مجلس الوزراء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"، لافتة إلى أن نواب المحافظين "يتوقعون أن تستقيل تيريزا ماي أو ستُطرد من منصبها خلال أيام" قائلة إن استقالة أندريا ليدسوم كانت بمثابة ضربة جديدة لـ"قيادة ماي الهشة".

"آي": انقلاب مجلس الوزراء

وصفت الصحيفة ما حدث بأنه "انقلاب مجلس الوزراء"، وقالت إنها وضعت أريكة خلف الباب.

"ديلي ميل": نهاية الطريق

وصفت الصحيفة ما حدث بأنه "نهاية الطريق" لماي، التي يقولون إنها "من المتوقع أن تكشف عن تفاصيل مغادرتها غدا"، ووصفت يوم الأربعاء بأنه "يوم كارثي مع استقالة ليدسوم".