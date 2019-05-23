عاهل الأردن لعباس: نقف بكل طاقاتنا مع الفلسطينيين

شدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، على وقوف الأردن بكل طاقاته وإمكاناته إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم المشروعة والعادلة وإقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من يونيه/حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال استقبال العاهل الأردني للرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، في عمان، في إطار التنسيق والتشاور المستمرين بين الجانبين، بحسب ما أفاد الديوان الملكي الأردني في بيان.

وأكد الملك عبدالله أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية في المنطقة ودوما على رأس الأولويات الأردنية، مشدداً على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس.

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وذكر الديوان الملكي أن العاهل الأردني لفت إلى أن الأردن مستمر بتأدية دوره التاريخي والديني في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.

وأكد الجانبان ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتحقيق السلام العادل والدائم وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

بدوره أعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره لمواقف الأردن التاريخية تجاه القضية الفلسطينية والقدس، ولجهود جلالة الملك الكبيرة في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في جميع المحافل الدولية.

حضر اللقاء من الجانب الأردني رئيس الوزراء، ووزير الخارجية، ومستشار الملك للتنسيق والاتصال، ومدير المخابرات العامة، فيما حضره عن الجانب الفلسطيني رئيس الوزراء، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، ورئيس جهاز المخابرات العامة، والسفير الفلسطيني في عمان.