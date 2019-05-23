باحث في شؤون الشرق الأوسط: إيران منبع الإرهاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الباحث في شؤون الشرق الأوسط نادر أوسكوي في مقابلة خاصة مع العين الإخبارية، إن النظام الإيراني هو منبع الإرهاب والشرور والولايات المتحدة الأامريكية ستقف في وجه هذا النظام المستبد.

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