بومبيو: هواوي غير صادقة بشأن علاقاتها مع الحكومة الصينية

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس، إن شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي ليست صادقة بشأن علاقاتها مع الحكومة الصينية.

وصرح لشبكة “سي إن بي سي”، بأنه عندما تقول هواوي أنها لا تعمل مع الحكومة الصينية “فذلك ليس صحيحا”.

وأضاف أن قولهم إنهم لا يعملون مع الحكومة الصينية ليس صحيحا، في إشارة الى هواوي التي فرضت واشنطن حظرا على تعامل الشركات الأمريكية معها لأسباب أمنية.

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وأكد أن رين زينغفي الرئيس التنفيذي لهواوي: “لا يقول الحقيقة للشعب الأمريكي أو العالم”.

والأسبوع الماضي أعلن ترامب حالة طوارئ وطنية وحظر على الشركات الأمريكية استخدام معدات اتصالات أجنبية يمكن أن تشكل مخاطر أمنية.

واستهدفت تلك الخطوة هواوي رغم أن البيت الأبيض قال إنها لا تستهدف شركة بعينها.

كما حظرت وزارة التجارة على الشركات الأمريكية بيع أو نقل التكنولوجيا الأمريكية إلى هواوي.