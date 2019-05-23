"الخليج": الإمارات والأردن معاً دائماً

قالت صحيفة خليجية، إن علاقات الإمارات والأردن تظل رمزاً حاضراً وحياً للعلاقات العربية - العربية، وإذا كانت في أوج عزها اليوم، فهي وصية القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهي، في الصيغة الحالية، بعض السياسة الراشدة والحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

وأشارت صحيفة" الخليج" الصادرة اليوم الخميس - تابعها "الخليج 365" - إلى أن اليوم تصل العلاقة إلى واحدة من أعلى ذرواتها، حيث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في وسط المشهد، وحيث الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة شريك حقيقي وفاعل، نحو تقديم الأنموذج الأمثل في الأخوة التي تحقق مماثلاتها على أرض العمل المثمر والتعاون البناء، والمتأمل في تصريحات القائد محمد بن زايد وأخيه العاهل الأردني بمناسبة لقائهما في أبوظبي، يزداد ثقة وطمأنينة، حيث الأخوة العربية مترجمة، في سلاسة ويسر، إلى لغة العمل.

وأضافت لا تخفى أهمية التوقيت، حيث تعيش المنطقة والوطن العربي مرحلة استثنائية تتطلب قادة استثنائيين، ومن القلب والعقل معاً، أكد البيان المشترك أن أمن الإمارات والأردن كل واحد لا يتجزأ، وأن التنسيق بين البلدين مستمر في مختلف العناوين والمستويات، وذلك نحو تبادل وجهات النظر والعمل سوياً لما فيه مصلحة الدولتين والشعبين وقضايا الأمة العربية جمعاء. وتم الإعلان، نتيجة ذلك كله، وتمهيداً لأفق أرحب من مستقبل العلاقة، عن تمرين مشترك للقوات المسلحة للبلدين الشقيقين في دولة الإمارات، مع توجيه لوزيري الخارجية ورئيسي الأركان في البلدين للتنسيق والتعاون، أخوياً ومؤسسياً، لمواجهة كل المستجدات والتحديات.

وأكدت "الخليج " في ختام افتتاحيتها أن الإمارات والأردن، معاً دائماً، منذ الشيخ زايد والملك حسين، طيب الله ثراهما، والآن مع خليفة بن زايد وعبدالله الثاني، وشعبين مخلصين لقيادتيهما، ويعرفان طريق عزتهما بالتجربة والممارسة