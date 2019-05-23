بومبيو: هناك تهديد حقيقي للأمن القومي الأميركي من الصين

أكد وزير الخارجية الاميركي ​مايك بومبيو​ إن "هناك تهديدا حقيقيا للأمن القومي الأميركي من ​الصين​"، متوقعاً "أن تقوم شركات أميركية أخرى بقطع علاقاتها مع شركة ​هواوي​ الصينية".

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