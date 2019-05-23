الدفاع الروسية: اعتراض 4 صواريخ أطلقت على قاعدة حميميم الجوية في سوريا

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​ أن "المسلحين أطلقوا 4 ​صواريخ​ من الراجمات باتجاه قاعدة "حميميم" في ​سوريا​، وأنه تم العثور على جميع الصواريخ وتدميرها"، موضحةً أنه "حوالي الساعة 19:00 قام المسلحون بإطلاق 4 قذائف من راجمة صواريخ باتجاه قاعدة "حميميم" وتم الكشف على جميع الصواريخ باستخدام وسائل الدفاع الجوي وتدميرها، وتم تدمير منصة إطلاق المسلحين في منطقة تخفيض التصعيد في إدلب من قبل سلاح الجو الروسي".

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