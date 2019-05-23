قدامى القوات استغربت مشروع تعديل قانون منح المراة اللبنانية حق نقل جنسيتها لاولادها

استغربت هيئة قدامى ومؤسسي القوات اللبنانية "ما صدر عن الهيئة الوطنية لشؤون المراة لجهة تقدمها بمشروع تعديل قانون الجنسية لمنح المراة اللبنانية حق نقل جنسيتها لاولادها ، والذي يخالف بشكل رئيسي مقدمة الدستور الفقرة "ط" التي تمنع التوطين ، أكان مباشرا ام غير مباشر" ورأت أن "المقصود بشكل رئيسي النساء اللواتي تزوجن من الفلسطينيين في لبنان ، وما احصاءهم وتصغير اعدادهم منذ فترة الا لارغام لبنان على استيعابهم ، على عتبة انجاز ما يسمى صفقة القرن".
وفي بيان لها، لفتت الهيئة إلى أن "السكوت المريب عن هذه المسألة الخطيرة تجعلنا نتذكر قول رئيس البلاد الحاسم ، ان لبنان ليس بلد لجوء ولا بلد وتوطين واذا اهتز نسيجه فلا مبرر لوجودهوعليه ، على اللجان النسائية اتباع هذا القول وعدم الانزلاق الى ايماءات دولية تحت اي ستار كان".
وأشارت إلى أن "تضحيات الاف الشهداء والمعاقين في تصديهم لمنع التوطين ، الفلسطيني بشكل خاص ، يجعلنا نسأل السيدة كلودين عون روكز ومن معها ، هل ان التوطين المقنع اصبح غاية ، وما هو موقف الرئيس عون والكاردينال الراعي والاحزاب التي تتكلم عن السيادة من هذا الجنوح الواضح لتجاوز مضامين مقدمة الدستور المانعة لاي توطين او تقسيم او تجزئة".
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