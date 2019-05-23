سأل رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب ​فؤاد مخزومي​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ :"هل يصب قرار ​وزارة الاتصالات​ منح خدمة الرومينغ Roaming لشركة خاصة في مصلحة خزينة الدولة، في الوقت الذي يجري العمل على تحسين الواردات في ​الموازنة​؟ وأين مصلحة المواطن في ذلك؟ وهل جرت مناقصات؟ ومن هي الشركة التي منحت حصرية هذه الخدمة وما هو تاريخها حتى نسلمها بيانات المواطنين؟".

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كانت هذه تفاصيل خبر مخزومي: هل يصب قرار منح خدمة الرومينغ لشركة خاصة بمصلحة الخزينة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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