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لجنة الاشغال اجتمعت مع المدير الاقليمي للبنك الدولي

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عقدت لجنة الاشغال العامة برئاسة النائب ​نزيه نجم​ اجتماعا مع المدير الاقليمي للبنك الدولي ساروج كومار.

واكد رئيس الجنة نزيه نجم اننا "بحثنا برنامج ​البنك الدولي​ المتعلق بقطاعي الماء و​الكهرباء​ واضفنا اليه قطاعي النقل والطيران، كما جرى نقاش حول ​سد بسري​ و​المياه​ التي ستنقل الى ​بيروت​".

من جهته أكد كومار ان "البنك الدولي لا يمكن ان يدخل الى اي مشروع دون التأكد منه ماليا".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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