لجنة الاشغال اجتمعت مع المدير الاقليمي للبنك الدولي

عقدت لجنة الاشغال العامة برئاسة النائب ​نزيه نجم​ اجتماعا مع المدير الاقليمي للبنك الدولي ساروج كومار.

واكد رئيس الجنة نزيه نجم اننا "بحثنا برنامج ​البنك الدولي​ المتعلق بقطاعي الماء و​الكهرباء​ واضفنا اليه قطاعي النقل والطيران، كما جرى نقاش حول ​سد بسري​ و​المياه​ التي ستنقل الى ​بيروت​".

من جهته أكد كومار ان "البنك الدولي لا يمكن ان يدخل الى اي مشروع دون التأكد منه ماليا".