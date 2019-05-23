لجنة الاشغال اجتمعت مع المدير الاقليمي للبنك الدولي

عقدت لجنة الاشغال العامة برئاسة النائب نزيه نجم اجتماعا مع المدير الاقليمي للبنك الدولي ساروج كومار.
واكد رئيس الجنة نزيه نجم اننا "بحثنا برنامج البنك الدولي المتعلق بقطاعي الماء والكهرباء واضفنا اليه قطاعي النقل والطيران، كما جرى نقاش حول سد بسري والمياه التي ستنقل الى بيروت".
من جهته أكد كومار ان "البنك الدولي لا يمكن ان يدخل الى اي مشروع دون التأكد منه ماليا".
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