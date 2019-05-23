مجلس كنائس الشرق الأوسط يهنئ بعودة رابطة الكليات والمعاهد اللاهوتية في الشرق الأوسط

أعلن مجلس كنائس الشرق الأوسط أنه "بمباركة رؤساء كنائس الشرق الأوسط، انطلقت من جديد رابطة الكلّيات والمعاهد اللاهوتيّة في الشرق الأوسط بعد سعي دؤوب لدائرة الشؤون اللاهوتية والمسكونية في مجلس كنائس الشرق الأوسط".
وفي بيان له، أوضح المجلس أنه "بين 17 و 18 أيار2019 التقى 18 عميدا ومديرا وممثلا لكليات ومعاهد اللاهوت من مصر ولبنان وسوريا والعراق في مركز القديس أغسطينوس في لبنان. ليكون الاجتماع الأول بعد مرور عشر سنوات من توقّف أنشطة رابطة الكليات والمعاهد اللاهوتية في الشرق الأوسط ATIME. ".
وتخلل اللقاء انتخاب لجنة الرابطة التي تضمّ ممثّلين عن كلّ العائلات الكنسيّة المكوّنة لها وهم: الأب طانيوس خليل رئيسا، والأب إدغار الهيبي أمينا تنفيذيا. والقسّ بيشوي حلمي إبراهيم عبد الملك، الأب بسّام ناصيف، القسّ صموئيل رزفي أمناء تنفيذيّين مشاركين.
واعتبر المجلس أن "عودة الرابطة الى نشاطها قد حقق هدفا أساس من أهدافه التي ترتكز على بناء الجسور وتعزيز العمل المسكوني المشترك في مجالات التنشئة اللاهوتية، هنأ أعضاء الرابطة المشاركين وأكدّ أن دائرة الشؤون اللاهوتية والمسكونية ستضاعف جهودها لدعم الرابطة وتفعيل عملها المسكوني".
من جهة أخرى شدّد المشاركون من مختلف العائلات الكنسيّة والمعاهد اللاهوتية على "توحيد الرؤية المسكونيّة تلبية لحاجات الكنائس في الشرق الأوسط في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه، وذلك من خلال التعاون لمواجهة التحدّيات في حقول التعليم والبحث والرعاية".
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