الهيئة العليا للتأديب تصدر قراراً بعزل أمينة صندوق بلدية حمانا

أصدرت ​الهيئة العليا للتأديب​ قرارا قضى بعزل أمينة صندوق ​بلدية حمانا​ (هـ.ن) على خلفية: - ضياع أموال بلدية بقيمة تبلغ 1,324,528,000 ل.ل. - فقدان وإختفاء الملفات وسجل الواردات والنفقات وملفات التلزيم. - إصدار إيصالات رسمية موقعة من أمين الصندوق غير مسجلة على النظام الآلي ودون إدخال قيمتها إلى صندوق ​البلدية​. Advertisements - التلاعب بنظام المحاسبة الآلي عبر إدخال معلومات وهمية لاخفاء عمليات الاختلاس. - دفع نفقات وهمية غير متوجبة وتزوير المستندات المثبتة للاتفاق. - إضافة إلى عشرات المخالفات الأخرى المالية والمحاسبية والادارية المرتكبة بين عامي 2009 - 2014 والتي أدت للأضرار بالأموال العمومية. وأعلنت الهيئة العليا للتأديب انها "وضعت يدها على الملف بموجب إحالة رئيس البلدية الحالي بتاريخ 17/10/2018 حيث قامت بتكثيف عملها وإجراء محاكمات دقيقة ومتشعبة لمعاقبة الفاعلين والادعاء جزائيا على الشركاء والمتدخلين".

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