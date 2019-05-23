بطيش: لا قيامة لاقتصاد اي بلد الا من خلال النهوض بالقطاعات الانتاجية

أكد وزير الاقتصاد ​منصور بطيش​ أننا "ننحاز بشكل تام لكل الانتاج المحلي وهذا خيار إقتصادي ووطني بالنسبة لنا"، معتبرا ان "لا قيامة لاقتصاد اي بلد الا من خلال النهوض بالقطاعات الانتاجية".

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الصناعة ​وائل ابو فاعور​ ورئيس ​جمعية الصناعيين​ ​فادي الجميل​، لفت بطيش الى ان "وجودنا اليوم هو وقفة تضامن وايمان بالصناعة ال​لبنان​ية ونلتقي وقد قطعنا شوطا كبيرا في انجاز ​الموازنة​ وهي المرة الاولى التي ينظر فيها الى الاقتصاد ككل".

وراى بطيش ان "هناك قناعة مزمنة لدى البعض بعدم جدوى الصناعة في لبنان وهذا الكلام غير صحيح".