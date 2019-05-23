عدوان: لضرورة اجراء اصلاحات في هيئة الاشراف على الانتخابات

أشار عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​جورج عدوان​ خلال مؤتمر عن "​الانتخابات​ النيابية 2022: الاصلاحات الانتخابية والمساواة بين الجنسين"، أعده برنامج ​الامم المتحدة​ الانمائي وبعثة ​الاتحاد الاوروبي​ في ​لبنان​ إلى "إيجابيات 3 ظهرت في هذا اللقاء، أولاها عدم انتظار اقتراب الاستحقاق النيابي، والثانية وجود الوزيرة ​ريا الحسن​ على رأس ​وزارة الداخلية​، بما يعطي دفعا يشجع على التغيير والاصلاح لجهة انها ذات عقل منفتح وتتميز بالقدرة على الاستماع، "يعني البخار مش ضارب رأسها"، وثالثا تتعلق بنشاط ​المجتمع المدني​".

وشدد على "ضرورة اجراء اصلاحات في هيئة الاشراف على الانتخابات وان تكون مستقلة ودائمة في عملها على مدى السنوات الاربع، ويكون لديها مهمات رقابية، وكذلك ضرورة استخدام الطاقة الالكترونية ينتخب المواطن هنا او في الخارج كل من مكان اقامته كما توقف امام التمييز في مسألة ذوي الاحتياجات الخاصة معترفا بالتقصير في هذا الموضوع"، مؤكداً "أهمية مشاركة ​المرأة​ في ​الحياة​ اليومية، لافتا الى غياب حضورها في النقابات".

وسأل: "كيف لنا أن نتكلم عن تمثيل المرأة في البرلمان وهي لا تتمتع بتمثيل في النقابات؟"، معلنا ان "المعركة تبدأ من هنا"، مشيراً إلى انه "من الخطأ ان تتوقف مشاركة المرأة على الترشح كل اربع سنوات، في حين انها تغيب عن البلديات والنقابات".