أبو فاعور: الدولة وثقت بالصناعة وعلى الصناعيين أن يثبتوا جدارتهم

أشار وزير الصناعة ​وائل أبو فاعور​ إلى ان "قطاع الصناعة هو قطاع انتاجي ونعلم حجم البطالة في ​لبنان​"، معتبرا ان "الازمة التي تواجهها الصناعة في لبنان سيكون لها تأثير مباشر وكارثي على سوق العمل في لبنان والموقف اليوم هو الانحياز الى فكرة الانتاج".

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الاقتصاد ​منصور بطيش​ ورئيس جمعية الصناعيين ​فادي الجميل​، اشار ابو فاعور الى أن "الوزير بطيش منحاز الى الصناعيين والاصح ان ننحاز الى الصناعة"، مشيرا الى ان "بعض الصناعيين اقفلو مصناعهم في لبنان وانتقلوا الى دول اخرى".

وحول الرسوم النوعية على الاستيراد أكد ابو فاعور انه "تم اتخاذ القرار في ​مجلس الوزراء​ على بعض المنتجات التي يمكن للقطاع الصناعي في لبنان توفيرها و​وزارة الاقتصاد​ ستضمن عدم حصول اي ارتفاع في الاسعار"، معتبرا ان "الدولة وثقت بالصناعة وعلى الصناعيين أن يثبتوا جدارتهم وأن يفهموا هذه الرسالة الاقتصادية الايجابية من الدولة".