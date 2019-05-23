ماسيمو للتيار الوطني الحر في إيطاليا: ملتزمون والحكومة الإيطالية تجاه لبنان

نظم "التيار الوطني الحر" في ايطاليا لقاء مع نائب رئيس البرلمان الأوروبي فابيو ماسيمو كاستالدو (منظمة الخمس نجوم في الحكم)، في اليوم الذي يتوجه فيه الناخبون الأوروبيون لانتخاب برلمان اوروبي جديد، "لتأكيد التزامه والتزام الحكومة الإيطالية تجاه لبنان والعمل سويا مع الجالية اللبنانية في إيطاليا لمزيد من النشاطات"، في حضور ممثلين عن الجالية اللبنانية وممثلين عن الأحزاب في روما.
وأكد ماسيمو كاستالدو أنه "يتوجه الناخبون اليوم، من 28 دولة أوروبية، لغاية 26 ايار الحالي إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان جديد يمثل أكثر من 500 مليون نسبة لمدة خمس سنوات، في إيطاليا سيصوت الناخبون يوم الأحد، على ان تعلن النتائج يوم 26 ليلا".
وأشار الى أنه "تفيد المفوضية الأوروبية انه دعي 427 مليون ناخب في الاتحاد الأوروبي بين 23 و26 أيار للادلاء بأصواتهم للمرة التاسعة في التاريخ لانتخاب ممثلين لهم في البرلمان الأوروبي. فيما يلي خمسة أرقام توضح أهمية هذا الاقتراع، من خلال عدد النواب والناخبين ونسبة المشاركة وحصة النساء فيه ومتوسط عمر النواب"، لافتاً الى ان "الوظيفة الرئيسية لبرلمان الاتحاد الأوروبي هي سن القوانين، والعمل مع وزراء من الدول الأعضاء".
ومن جهته، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ماتيو سالفينى "حزب الرابطة الذي يتزعمه قد يحصل على أكثر من 20% من أصوات الناخبين في إيطاليا".
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