“إلى أن يرفع النقاش الكأس”..وينرز يدعو لمد أحمر بنهائي الأبطال بين الوداد والترجي

على طريقته الخاصة، أصدر فصيل “وينزر” المساند لنادي الوداد الرياضي بلاغاً جديداً يهم نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا، والتي تضع المجموعة في مواجهة بارزة أمام نادي الترجي الرياضي التونسي، في ذهاب سيقام بمركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

“الفصيل” المساند لـ “الأحمر والأبيض” أكد في بلاغه التحفيزي قبل المباراة، أن ساعة العودة لـ” البوديوم” القاري قد دقت، داعياً الجماهير إلى الاستعداد لـ 90 دقيقة من الطوفان الأحمر والهيستيريا بالمدرجات، من أجل تحفيز المجموعة التي تنافس على الواجهتين القارية والمحلية، وينتظرها إياب قوي برادس بعد أسبوع.

وشدد البلاغ، بأن رفع الكأس القارية حلم الوداديين المشروع، والدفاع عنه ينطلق من مباراة الذهاب، غداً الجمعة، بمركب الأمير مولاي عبد الله، حيث من المرتقب أن يٌسجل حضوراً جماهيرياً بارزا للأنصار يفوق 40 ألف مشجعاً.

وختمت الالتراس بلاغها، بأنها ستواصل دعمها بالمدرجات إلى حين رفع العميد إبراهيم النقاش للكأس السمراء، والتي كان اخر تتويج للمجموعة بها سنة 2017، وتحديداً رفقة المدرب الوطني الحسين عموتة.