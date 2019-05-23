“كان2019”..المنتخب المغربي يحسم برنامجه للبطولة ومباراتين وديتان ضمن أجندته

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الخميس، البرنامج الإعدادي الخاص بتحضيرات المنتخب الوطني المغربي الأول، للمشاركة بالنسخة 32 لنهائيات كأس أمم إفريقيا، والتي ستقام في مصر، في الفترة الممتدة ما بين 21 يونيو وإلى غاية 19 يوليو.

وحسب بلاغ رسمي لجامعة الكرة، فإن المنتخب الوطني سيدخل تجمعاً إعدادياً مغلقاً بالمركز الوطني لكرة القدم “المعمورة” بداية من الثاني من شهر يونيو المقبل، في حين تم اختيار إقامة مباراتين وديتين خلال فترة التجمع التدريبي، بعاصمة النخيل مراكش.

الأسود سيواجهون منتخب غامبيا يوم 12 يونيو ودياً، بملعب مراكش الكبير، في حين اللقاء الثاني سيجمع رفاق العميد مهدي بنعطية بمنتخب زامبيا يوم 16 يونيو، بداية من الساعة الخامسة والنصف مساءً.

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هذا وستنتقل العناصر الوطنية إلى مدينة مراكش صباح يوم كل مباراة، حسب جامعة الكرة، والعودة ستكون مباشرة إلى مقر إقامتها وتداربيها بسلا، بعد نهاية اللقاء الإعدادي.

في حين ستصل بعثة المنتخب الوطني إلى العاصمة المصرية القاهرة يوم الثلاثاء 18 يونيو المقبل، على متن طائرة خاصة انطلاقا من المطار الدولي الرباط سلا، قصد المشاركة في منافسات كأس إفريقيا للأمم بمصر.