استقالة كوهلر.. “البوليساريو” تعبر عن مخاوفها وتطالب غوتيريس بتعيين خليفة له في أقرب وقت

في تعليقها على الاستقالة المفاجئة للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية “هورست كوهلر” من منصبه، مساء أمس الأربعاء، لم تخف جبهة البوليساريو الانفصالية مخاوفها.

وأصدرت جبهة البوليساريو، اليوم الخميس، بيانا تعلق فيه عن استقالة “كوهلر”، دعت فيه الأمين العام للأمم المتحدة إلى “التحرك بسرعة” لتعيين مبعوث شخصي جديد، داعية إياه إلى أن يكون خليفة “كوهلر” يشاركه القناعات نفسها.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت، مساء أمس الأربعاء، أن مبعوثها إلى الصحراء المغربية، الرئيس الألماني الأسبق، “هورست كوهلر” قدم استقالته من منصبه “لدواع صحية”، مضيفة أن “الأمين العام أنطونيو غوتيريس يأسف بشدة لهذه الاستقالة، لكنه قال إنه يتفهمها تماما، وقد أعرب عن أطيب أمنياته للمبعوث” الأممي، الذي تسلم مهامه في شهر يونيو من عام 2017.

من جانبه، تفاعل المغرب بسرعة مع نبأ استقالة “كوهلر”، إذ أصدرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بلاغا، ليلة أمس، قالت فيه إن المملكة المغربية أخذت علما “بأسف” استقالة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية “هورست كوهلر”.

وأوضح البلاغ أن المملكة المغربية تنوه بـ”هورست كوهلر” إزاء الجهود، التي بذلها منذ تعيينه، في غشت 2017، مشيدة بالثبات، والاستعداد، والمهنية، التي تحلى بها “كوهلر” في تأديته لمهامه، مجددة دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، بالتوصل إلى حل سياسي واقعي، براغماتي، ومستدام، قائم على التوافق، وذلك في إطار مبادرة الحكم الذاتي.