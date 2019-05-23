تصميم جدارية ضخمة للثناء على رئيسة وزراء نيوزيلاندا جاسيندا أرديرن -صورة

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صممت فنانة تحفة جدارية تُظهر بها رئيسة وزراء نيوزيلندا “جاسيندا أرديرن” وهي ترتدي الحجاب وتعانق امرأة مسلمة، عقب انتهاء مذبحة مسجد كرايستشيرش، في نيوزيلاندا.
وتُصوِّر اللوحة الجدارية، التي يبلغ ارتفاعها 75 قدمًا، والتي أنجزت بمنطقة برونزويك، شمال ملبورن، بأستراليا، اللحظة التي احتضنت فيها أرديرن التي كانت ترتدي الحجاب امرأة من أهالي ضحايا هجوم “كرايستشيرش” الإرهابي، في شهر مارس، والذي راح ضحيته أكثر من 50 شخصًا بعد أن فتح مسلح أسترالي النار على المصلين في مسجدين بالمدينة.
ولاقت أرديرن” إشادة واسعة على المستوى العالمي بسبب تعاطفها مع الضحايا وتصميمها الراسخ على تغيير قوانين الأسلحة في البلاد، وذلك بحسب صحيفة “ديلي ميل “البريطانية.
وذكرت الصحيفة أن البلدة قامت باختيار فنان ملبورن “لوريتا ليزيو” لتولي مهمة رسم اللوحة الجدارية، وذلك بعد أن تم جمع 11000 دولار من خلال صفحة GoFundMe لشراء الإمدادات، على الرغم من أن الجدارية في السابق أثارت بعض الجدل حيث قام ما يقرب من 15000 شخص بالتوقيع على عريضة change.org لطلب إزالتها، قائلين إنها غير مرتبطة بأستراليا، ولكن صرح منظمو الجدارية أن برونزويك تعتبر المكان المناسب لوضعها بسبب “التاريخ والمجتمع المتنوعين” في الضاحية.
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