الناصرة: اتهام 3 شباب بحيازة السلاح وعرقلة عمل الشرطة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة إلى محكمة الصلح في الناصرة لائحتي اتهام ضد شابين (31 و22 عاما) من سكان مدينة الناصرة، اليوم الخميس، نسبت إليهما تهمة حيازة السلاح وتشويش السير القضائي.
وقدمت النيابة لائحة اتهام لآخر (24 عاما) نسبت إليه تهمة عرقلة عمل الشرطة، وأرفقت مع لوائح الاتهام طلبا لتمديد اعتقال المتهمين لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية.
ويستدل من لائحة الاتهام أن الشرطة عثرت على أسلحة في حملة تفتيش قامت بها قبل نحو أسبوع بالناصرة. وتضمنت اللائحة بند تشويش السير القضائي، فيما جاء في لائحة الاتهام ضد الشاب الثالث أنه أغلق الباب عند وصول عناصر الشرطة ومنعهم من الدخول وعرقل عملية تنفيذ مهامهم.
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