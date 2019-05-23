سورية: 605 من اللاجئين الفلسطينيين قتلوا تعذيبا بسجون النظام

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أظهر تقرير صدر، اليوم الخميس، عن مجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية ارتفاع حصيلة ضحايا التعذيب من اللاجئين الفلسطينيين في سجون النظام السوري ممن وثقتهم مجموعة العمل إلى 605 ضحايا منذ بداية الحرب في سورية.

ووفقا لمجموعة العمل، فإنها وثقت قضاء 80 لاجئا خلال عام 2018، بينما وثقت 13 لاجئا خلال عام 2017، وتم التعرف على 77 ضحية من خلال الصور المسربة لضحايا التعذيب.

وذكرت مجموعة العمل في بيان أن الأمن التابع للنظام السوري سلم إلى ذوي الضحايا أوراقهم الشخصية، إلا أن ذويهم يرفضون الإفصاح عن أسماء أبنائهم خوفا من بطش عناصر الأمن السوري، كما تؤكد شهادات مفرج عنهم قضاء لاجئين فلسطينيين دون الإفصاح عن أسمائهم.

وتشير إحصائيات مجموعة العمل إلى أنه من بين الضحايا أطباء ومهندسين وذوي كفاءات علمية وطلبة جامعات ومعاهد وفنانين وإعلاميين وإغاثيين ومتطوعين.

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كما وثقت مجموعة العمل اعتقال 1757 لاجئا فلسطينيا في السجون السورية بينهم أطفال ونساء وكبار في السن وأشقاء وآباء وأبناء وعائلات بأكملها ورضع في أحضان أمهاتهم.

ووفق شهادات لمفرج عنهم من السجون السورية، تؤكد تعرض اللاجئين الفلسطينيين في الفروع الأمنية السورية لكافة أشكال التعذيب والإذلال من ضرب وصعق بالكهرباء واغتصاب.

وطالبت مجموعة العمل في وقت سابق بإطلاق سراح اللاجئين الفلسطينيين في سجون النظام والكشف عن مصيرهم، واعتبرت أن ما يحدث في السجون السورية جريمة بكل المقاييس.