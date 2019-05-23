روسيا تعلن التصدي لـ4 صواريخ استهدفت قاعدة حميميم بسوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مسلحين أطلقوا 4 صواريخ من الراجمات باتجاه قاعدة "حميميم" في سوريا، وأنه تم العثور على جميع الصواريخ وتدميرها.

وقالت في بيان الخميس، إنه تم الكشف على جميع الصواريخ باستخدام وسائل الدفاع الجوي وتدميرها، وتم تدمير منصة إطلاق المسلحين في منطقة تخفيض التصعيد في إدلب من قبل سلاح الجو الروسي.

ووفقا للبيان، تستمر القوات السورية بدعم من القوات الجوية الروسية بصد هجمات الإرهابيين من تنظيم "جبهة النصرة" في المناطق الجنوبية من مناطق تخفيض التصعيد في إدلب.

وتصاعدت وتيرة استهداف القاعدة الجوية مؤخرا، وقد أحبطت القوات الروسية محاولة لاستهدافها مطلع هذا الأسبوع بـ6 صواريخ.



