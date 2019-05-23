إغلاق مداخل ومخارج مقر الحكومة البريطانية لأسباب أمنية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتخذت السلطات البريطانية إجراءات أمنية مشددة في العاصمة لندن؛ إثر العثور على جسم مشبوه بالقرب من مكتب رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

وأغلقت شرطة لندن، الخميس، طريق "وايتهول" وسط العاصمة، والمنطقة المحيطة بمقر الحكومة لدواعٍ أمنية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه غير مسموح لأحد بالدخول أو الخروج من مقر الحكومة في داونينج ستريت.

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وأكدت شرطة لندن أن ضباطاً متخصصين موجودون الآن بالموقع، ووجهت الشرطة السياح إلى شوارع أخرى فيما تتحرى أمر شيء مريب قرب مكتب ماي.

وكانت الحكومة البريطانية قررت في وقت سابق الخميس تأجيل التصويت الحاسم على خطة بريكست، الذي كان مقرراً الشهر المقبل، عقب احتجاجات من مؤيدي بريكست المتشددين، بسبب تنازلات قدمتها رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

وصرح المسؤول في الحكومة مارك سبنسر أمام النواب "سنطلع مجلس العموم على نشر وطرح مشروع قانون اتفاق الانسحاب عقب عودتنا من إجازة البرلمان".