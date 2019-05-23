الدولار يواصل التراجع في السوق المصري ويسجل 16.93 جنيه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فقد سعر صرف الدولار 3 قروش جديدة اليوم ليسجل 16.93 جنيه للشراء و17.05 جنيه للبيع، مقابل 16.96 جنيه للشراء و17.08 جنيه للبيع أمس.

وقال البنك المركزي المصري، إن الدولار تراجع قرشين في متوسط تعاملات البنوك اليوم ليسجل 16.95 جنيه للشراء و17.05 جنيه للبيع مقابل 16.97 جنيه للشراء و17.07 جنيه للبيع.

وعرضت بنوك قطر الوطني الأهلي وأبوظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار عند 17 جنيه للشراء و17.09 جنيه للبيع لدى أبو ظبى الإسلامي و17.10 جنيه لدى قطر الوطني.

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في حين أتاح البنك التجاري الدولي الدولار أدنى سعر له بقيمة 16.93 جنيه للشراء و17.03 جينه للبيع.

وتراجع الدولار أمام الجنيه بنحو 92 قرشًا منذ بداية العام، بمعدل انخفاض يصل إلى 5%.

شهد سعر الدولار في مصر تراجعاً ملحوظاً مقابل الجنيه المصري في بنوك حكومية وأجنبية؛ حيث واصلت العملة الخضراء مسلسل الهبوط في الفترة الأخيرة، متراجعة من سعر 18 جنيهاً منذ شهرين إلى متوسط 17.10 جنيه، وهو أدنى مستوى له منذ عامين.