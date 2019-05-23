انت الان تتابع ألمانيا.. الشرطة تداهم 11 مدينة لضبط عصابة عراقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الشرطة الألمانية

شنت الشرطة الألمانية حملة مداهمات غربي البلاد، شملت مواقع مرتبطة بعصابة عراقية، يشتبه في تورطها في الاتجار بالبشر، وتجارة المخدرات والأسلحة غير المشروعة، وتزوير أوراق الهوية. ونقلت وكالة أسوشيتدبرس عن شرطة مدينة إسن، إن المئات من رجال الأمن يشاركون في المداهمات، التي بدأت الأربعاء، في 11 مدينة بولاية شمال الراين-وستفاليا غربي البلاد، مع التركيز على كولونياومنطقة وادي الرور. وقالت المتحدثة باسم الشرطة الألمانية، سيلفيا تشابيفيسكي، إن العملية تستهدف منازل 34 مشتبها فيهم، وتبحث في المقام الأول عن أدلة تتعلق بأنشطتهم الإجرامية.

ولم تتضح حتى الآن ما آلت إليه حملة المداهمات.وفي سياق آخر، أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، عن قلقه إزاء آفاق الحفاظ على الصفقة النووية بين المجتمع الدولي وإيران، بعد مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة منها من جانب واحد، قائلا: "دعونا لا نخدع أنفسنا، فإنقاذ خطة العمل الشاملة المشتركة سيكون أمرا

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