انت الان تتابع تيلرسون: ترامب كان "أقل استعدادا" من بوتين خلال القمة بينهما عام 2017 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير الخارجية الأميركي السابق ريكس تيلرسون

قال وزير الخارجية الأميركي السابق ريكس تيلرسون أمام الكونغرس إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان اقل استعدادا من نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال اللقاء الذي جمعهما عام 2017، ما أضعف موقف المسؤولين الأميركيين.

وجاءت تصريحات تيلرسون، الذي أقاله ترامب من منصبه في آذار/مارس الماضي، في إطار تقييمه أمام لجنة في الكونغرس الثلاثاء لكيفية مقاربة الرئيس الأميركي للمحادثات التي جرت مع بوتين في هامبورغ في 2017، بحسب ما ذكر مسؤول في اللجنة لصحيفة واشنطن بوست .

وصرح هذا المسؤول في اللجنة للصحيفة "لقد أمضينا الكثير من الوقت في الحديث عن كيفية عمل بوتين لاستغلال كل فرصة للحصول على ما يريده". واضاف "هناك اختلاف في التحضير، وقد تسبب ذلك في عدم المساواة بين وضعيهما".

والتقى ترامب بوتين على هامش قمة العشرين في تموز/يوليو 2017 ولقي انتقادات لتردده في انتقاد بوتين مباشرة بسبب المزاعم بتدخل بلاده في انتخابات الرئاسة في العام الذي سبق.

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وحضر تيلرسون محادثات هامبورغ التي كان من المقرر أن تكون اجتماعا قصيرا ولكنها استمرت لساعتين وتناولت العديد من القضايا العالمية، بحسب ما صرح المساعد للصحيفة.

ورفض ترامب تصريحات تيلرسون وقال انه كان "مستعدا تماما" للاجتماعات مع بوتين.

وصرح طبقا للصحيفة "لقد ابلينا بلاء حسنا في هذه الاجتماعات".

وكان تيلرسون قال إن ترامب "يفتقر إلى الانضباط" ويريد دائما أن ينتهك القانون، ورد عليه ترامب بوصفه ب"الغبي جدا .. والكسول جدا".