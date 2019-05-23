الان تتابع الشرطة البريطانية تفرض طوقا أمنيا في محيط مقر رئيس الحكومة بعد العثور على جسم مشبوه والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
أغلقت الشرطة، الطرق المحيطة بمكتب رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي في داوننج ستريت، اليوم الخميس، بينما تفحص الشرطة جسما مريبا.
وقالت الشرطة البريطانية في تغريدة على “تويتر”: “هناك إغلاق مؤقت حول وايتهول بينما يتم تقييم جسم مشبوه.. ضباط متخصصون موجودون الآن بالموقع.
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