الشرطة البريطانية تفرض طوقا أمنيا في محيط مقر رئيس الحكومة بعد العثور على جسم مشبوه

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

أغلقت الشرطة، الطرق المحيطة بمكتب رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي في داوننج ستريت، اليوم الخميس، بينما تفحص الشرطة جسما مريبا.

وقالت الشرطة البريطانية في تغريدة على “تويتر”: “هناك إغلاق مؤقت حول وايتهول بينما يتم تقييم جسم مشبوه.. ضباط متخصصون موجودون الآن بالموقع.