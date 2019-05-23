الان تتابع زعيم مليشيا عراقي يدعو لفتح باب التطوع “دفاعا” عن إيران والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
دعا واثق البطاط، زعيم مليشيا “جيش المختار” العراقية، وهو رجل دين شيعي، أنصاره، إلى الاستعداد للوقوف مع ايران في حال نشوب حرب مع أمريكا.
وظهر البطاط في مقطع فيديو، مشددا على ضرورة تجهيز استقبال المتطوعين، وأضاف قائلا: “نحن لا نعطي الرواتب.. اننا في حالة حرب وعلى الجميع ضرب من يعادي الإمام المهدي بيد من حديد”.
وكانت واشنطن سحبت، مطلع الأسبوع الجاري، بعض موظفيها الدبلوماسيين من سفارتها ببغداد، في أعقاب هجمات في مطلع الأسبوع على أربع ناقلات نفطية في الخليج.
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