فرنسا تشيد بإطلاق الإمارات "البطاقة الذهبية" للموهوبين والمستثمرين

أشادت إذاعة "إر.إف.إي" الفرنسية بإعطاء دولة الإمارات العربية المتحدة بطاقة الإقامة الدائمة للمستثمرين والمهارات الاستثنائية، موضحة أن "هذه الخطوة تشجع على جذب المستثمرين والمبدعين.

وأشارت الإذاعة إلى أن اقتصاد دولة الإمارات يعتمد بشكل أساسي على التنوع الاقتصادي في مجالات مختلفة وليس النفط فحسب.

وأضافت الإذاعة أن "البطاقة الذهبية"، الاسم الذي أطلقته الإمارات على الوضع الجديد للإقامة، استفاد بها أكثر من 6 آلاف شخص، وضخت أكثر من 24 مليار يورو إلى اقتصاد البلاد.

وأشارت الإذاعة الفرنسية إلى أن الإمارات العربية المتحدة تكرس هذه البطاقة الذهبية للمستثمرين والمهنيين في مجال الطب والهندسة والعلوم أو الفنون ومن أصحاب "المهارات" والكفاءات الاستثنائية".

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الثلاثاء، إنه تم إطلاق نظام الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية" في دولة الإمارات وهي إقامة دائمة للمستثمرين، وللكفاءات الاستثنائية في مجالات الطب والهندسة والعلوم وكافة الفنون.

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وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": أطلقنا اليوم نظام الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية" في دولة الإمارات.. إقامة دائمة للمستثمرين وللكفاءات الاستثنائية في مجالات الطب والهندسة والعلوم وكافة الفنون.. الدفعة الأولى من مستحقي الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية" 6800 مستثمر يبلغ إجمالي استثماراتهم 100 مليار درهم".

وأضاف: "سيتم منح الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية" للمتميزين وللمواهب الاستثنائية ولكل من يسهم بإيجابية في قصة نجاح دولة الإمارات.. نريدهم شركاء دائمين معنا في مسيرتنا.. وجميع المقيمين في دولة الإمارات هم إخوة لنا وجزء من أسرتنا الكبيرة في دولة الإمارات".

ويتميز نظام الإقامة الجديد بمنح تأشيرات دائمة، ويشمل ذلك المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة المختلفة، والطلاب النابغين ذوي القدرات العلمية الاستثنائية، وذلك بهدف استقطاب أكبر للاستثمارات الأجنبية وتحفيز الإنتاج المحلي، وتحسين بيئة الأعمال، وجعلها أكثر كفاءة وجاذبية، وتطوير القدرة التنافسية لترسيخ مكانة دولة الإمارات على الساحة العالمية.

وتشمل المزايا كذلك الزوج والزوجة والأبناء لضمان توفير بيئة متماسكة أسريا واجتماعيا ومحفزة للأعمال والابتكار في الوقت ذاته وتشمل القدارات التفاصيل والشروط والمزايا كافة لكل فئة بما يضمن سلاسة تطبيق القرارات.