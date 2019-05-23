سلطات فرنسا تحقق مع القطري ناصر الخليفي بتهم فساد

أكد مصدر قضائي فرنسي أنه تم وضع القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان قيد التحقيق الرسمي في تهم فساد. المحققون الفرنسيون استجوبوا الخليفي وأحد المقربين منه في مارس/آذار فيما يتعلق بعملية التقدم لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2019، وذلك بحسب مصدر قضائي ثاني. ويتساءل القضاة حول مبالغ مالية بقيمة 3,5 مليون دولار قدمتها في خريف العام 2011، شركة "أوريكس قطر سبورتس إنفستمنت" العائدة لناصر الخليفي وشقيقه خالد، لصالح شركة تسويق رياضية يديرها بابا ماساتا دياك، نجل رئيس الاتحاد الدولي السابق لامين دياك البالغ حاليا 85 عاما والذي شغل هذا المنصب من 1995 إلى 2015.

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