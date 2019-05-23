شكرا لقرائتكم خبر عن «باكستان» تعلن عن تجربة ناجحة على صاروخ باليستي قادر على حمل رؤوس نووية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (إسلام آباد)

أجرت باكستان اليوم تجربة ناجحة على صاورخ باليستي (أرض ـ أرض)، مطور محلياً قادر على حمل الرؤوس الحربية النووية والتقليدية. وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للقوات المسلحة الباكستانية أن التجربة أجريت على صاروخ «شاهين ـ 2»، وهو من الصواريخ التي تطورها باكستان محلياً، ويبلغ مداه 1500 كيلومتراً.

وأضاف البيان «أن الصاروخ أصاب هدفه في البحر العربي بدقة فائقة، وحقق الأهداف المرجوة من التجربة، مشيراً إلى أن التجربة أجريت في إطارات الاختبارات الروتينية التي تهدف إلى تطوير المنظومة الصاروخية الوطنية».

وبيّن أن الصاروخ شاهين من الصواريخ التي تعمل بالتقنية الحديثة، ويلبي احتجاجات باكستان الدفاعية اللازمة لإقرار ميزان القوى في المنطقة.