شكرا لقرائتكم خبر عن فتح مراكز الاقتراع في «هولندا» و«بريطانيا» لـ«الانتخابات الأوروبية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (لاهاي)

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في هولندا اليوم لاختيار ممثليهم في البرلمان الأوروبي في عملية اقتراع تستمر أربعة أيام في الاتحاد الأوروبي. كما بدأ البريطانيون التصويت حوالي الساعة السابعة (06:00 ت غ) لانتخابات ممثليهم في البرلمان الأوروبي، مدشنين بذلك مع الهولنديين، هذه الانتخابات الأوروبية.

وسيصوت أكثر من 400 مليون ناخب في الدول ال28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لاختيار 751 نائبا أوروبيا في هذه الانتخابات، التي تبدأ (الخميس) وتستمر حتى الأحد. وسينتخب البريطانيون 73 نائبا لهم على الرغم من بريكست.

وهولندا وبريطانيا هما أول دولتين في الاتحاد البالغ عدد أعضائه 28 دولة، تبدآن التصويت الذي تأمل الأحزاب الشعبوية أن تحقق تقدما فيه.