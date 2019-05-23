الحكومة تسحب الجنسية المصرية من 4 أشخاص بسبب «الغش والكذب»

مصراوي

قرر رئيس الوزراء، سحب الجنسية المصرية من 4 تجنسّوا بها، بسبب اكتسابهم الجنسية عن طريق الغش وبناءً على أقوال كاذبة.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرارات رئيس مجلس الوزراء.

وذكرت القرارات رقم 16، 17، 18، 19، الموافقة على سحب الجنسية من منهل خميس محمد طه كلاب، من مواليد الفيوم، ومحمد نصر محمد أبو النصر، من مواليد فلسطين، ومحمد محمود عبدالقادر صقر، من مواليد فلسطين، وأنور شحدة سلامة مصلح، من مواليد فلسطين.