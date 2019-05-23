تيلرسون: بوتين كان مستعدا أكثر من ترامب للقائهما الأول في ألمانيا

لفت وزير الخارجية الأميركي السابق ​ريكس تيلرسون​ إلى أن "الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ كان مستعدا أكثر من نظيره الأميركي ​دونالد ترامب​ للقائهما الأول في ​ألمانيا​".

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