"الأونروا": مستمرون في عملنا لحين إيجاد حل عادل للاجئين الفلسطينيين

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" "أنها مستمرة في عملها لحين إيجاد حل عادل للاجئين الفلسطينيين"، مشيرةً إلى "اننا ملتزمون بالتطوير وسنواصل العمل حسب ما تم تفويضنا به من الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالرغم مما نتعرض له من هجمات وانتقادات".
ولفتت إلى "وجود تأييد كبير في الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل استمرار "الأونروا" في عملها، والوكالة ليست مسؤولة عن أعداد اللاجئين وتفاقم مشاكلهم بل المشكلة هي الفشل السياسي".
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